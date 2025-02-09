Посол України закликав німецьких політиків не недооцінювати загрозу РФ у виборчій кампанії

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв заявив, що німецькі партії недооцінюють загрозу з боку РФ у виборчій кампанії.

Про це він сказав у своїй вітальній промові на федеральній партійній конференції Вільної демократичної партії у Потсдамі, передає "Європейська правда" з посиланням на ntv.

Олексій Макеєв попереджає про посилення проросійських сил після федеральних виборів.

"Крім демократичних партій, балотуються також дві антидемократичні партії, які багато в чому представляють російські, а не німецькі та європейські інтереси", – сказав Макеєв, очевидно, маючи на увазі "Альтернативу для Німеччини" та Альянс Сари Вагенкнехт.

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Посол розкритикував як "ескапізм" і "брехню" недооцінку партіями в німецькій виборчій кампанії загрози з боку Росії.

"Росія вже веде війну проти Європи і, перш за все, проти Німеччини", – попередив Макеєв.

З огляду на цю небезпеку, Україну потрібно якомога сильніше підтримувати в її оборонній боротьбі з Росією – не встановлюючи заздалегідь меж.

"Малювати червоні лінії у виборчій кампанії, знаючи про це, – це ескапізм", – сказав посол.

"Якщо демократи не наважуються чесно говорити про війну, то вороги демократії брешуть про мир. Ця життєва брехня смертельно небезпечна", – заявив Макеєв.

Нагадаємо, майже 90% німців вважають, що іноземні гравці, в першу чергу з Росії та США, намагаються вплинути на майбутні вибори через соціальні мережі.

Як повідомлялося, Німеччина є головним опонентом пропозиції Чехії обмежити пересування російських так званих дипломатів у Шенгенській зоні, аби підірвати їхню здатність допомагати спецслужбам Кремля.