Посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что немецкие партии недооценивают угрозу со стороны РФ в избирательной кампании.

Об этом он сказал в своей приветственной речи на федеральной партийной конференции Свободной демократической партии в Потсдаме, передает "Европейская правда" со ссылкой на ntv.

Алексей Макеев предупреждает об усилении пророссийских сил после федеральных выборов.

"Кроме демократических партий, баллотируются также две антидемократические партии, которые во многом представляют российские, а не немецкие и европейские интересы", – сказал Макеев, очевидно, имея в виду „Альтернативу для Германии" и Альянс Сары Вагенкнехт.

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Посол раскритиковал как "эскапизм" и "ложь" недооценку партиями в немецкой избирательной кампании угрозы со стороны России.

"Россия уже ведет войну против Европы и, прежде всего, против Германии", – предупредил Макеев.

Учитывая эту опасность, Украину нужно как можно сильнее поддерживать в ее оборонительной борьбе с Россией – не устанавливая заранее границ.

"Рисовать красные линии в избирательной кампании, зная об этом, – это эскапизм", – сказал посол.

"Если демократы не решаются честно говорить о войне, то враги демократии лгут о мире. Эта жизненная ложь смертельно опасна", – заявил Макеев.

Напомним, почти 90% немцев считают, что иностранные игроки, в первую очередь из России и США, пытаются повлиять на предстоящие выборы через социальные сети.

Как сообщалось, Германия является главным оппонентом предложения Чехии ограничить передвижение российских так называемых дипломатов в Шенгенской зоне, чтобы подорвать их способность помогать спецслужбам Кремля.