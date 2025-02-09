Цього року Литва виділить українцям на освіту майже 32 мільйони євро

Цього року Литва виділить майже 32 мільйони євро на освіту українців, які приїхали в країну через військові дії Росії.

Таке рішення цього тижня ухвалено на засіданні уряду, передає "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Міністерство освіти, науки і спорту звернулося до кабінету міністрів із проханням виділити 4,2 мільйона євро на компенсацію плати за навчання у закладах вищої освіти українців, які втекли від війни, і виплати їм стипендій.

Міністерство освіти, науки і спорту просило також виділити 28,7 мільйона євро, які спрямують на навчання українських дітей за дошкільними, передшкільними та загальноосвітніми програмами в муніципальних і недержавних школах.

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Міністерство фінансів, яке внесло в уряд проєкт постанови, трохи скоротило суму коштів, що виділяються на навчання. Кабінет міністрів схвалив цю пропозицію.

Вищезазначені кошти призначені для українців, які вступили до вищих навчальних закладів Литви у 2022 і 2023 роках і продовжують навчання цього року.

З вересня минулого року більше не існує державного фінансування для українців, які закінчили школи в Україні, але деякі виші фінансують їхнє навчання самі.

За твердженням міністерства фінансів, рішення про фінансування з 1 вересня буде ухвалено пізніше з урахуванням фактичної кількості студентів.

Як повідомляє відомство, під час підготовки законопроєкту про затвердження бюджету на 2025-2027 роки кошти на цю ціль не планували, оскільки не було можливості заздалегідь спрогнозувати, якою буде кількість одержувачів і якою буде потреба в коштах.

Як повідомлялося, у Литві рада міста Вільнюс вирішила змінити процедуру розміщення українських біженців, тепер нові шукачі притулку зможуть безкоштовно проживати у приміщеннях, наданих муніципалітетом, до шести місяців.

У жовтні писали, що у Литві нададуть одноразові виплати в розмірі 176 євро новоприбулим біженцям з України.