В этом году Литва выделит украинцам на образование почти 32 миллиона евро

В этом году Литва выделит почти 32 миллиона евро на образование украинцев, которые приехали в страну из-за военных действий России.

Такое решение на этой неделе принято на заседании правительства, передает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Министерство образования, науки и спорта обратилось в кабинет министров с просьбой выделить 4,2 миллиона евро на компенсацию платы за обучение в учреждениях высшего образования украинцев, бежавших от войны, и выплаты им стипендий.

Министерство образования, науки и спорта просило также выделить 28,7 миллиона евро, которые направят на обучение украинских детей по дошкольным, предшкольным и общеобразовательным программам в муниципальных и негосударственных школах.

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Министерство финансов, которое внесло в правительство проект постановления, немного сократило сумму средств, выделяемых на обучение. Кабинет министров одобрил это предложение.

Вышеупомянутые средства предназначены для украинцев, которые поступили в высшие учебные заведения Литвы в 2022 и 2023 годах и продолжают обучение в этом году.

С сентября прошлого года больше не существует государственного финансирования для украинцев, которые закончили школы в Украине, но некоторые вузы финансируют их обучение сами.

По утверждению министерства финансов, решение о финансировании с 1 сентября будет принято позже с учетом фактического количества студентов.

Как сообщает ведомство, при подготовке законопроекта об утверждении бюджета на 2025-2027 годы средства на эту цель не планировали, поскольку не было возможности заранее спрогнозировать, каким будет количество получателей и какой будет потребность в средствах.

Как сообщалось, в Литве совет города Вильнюс решил изменить процедуру размещения украинских беженцев, теперь новые искатели убежища смогут бесплатно проживать в помещениях, предоставленных муниципалитетом, до шести месяцев.

В октябре писали, что в Литве предоставят единовременные выплаты в размере 176 евро новоприбывшим беженцам из Украины.