Норвегія планує збільшити фінансову підтримку України

Уряд Норвегії найближчим часом звернеться до парламенту з проханням збільшити фінансову підтримку України.

Як пише "Європейська правда", про це заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре в суботу в інтерв'ю громадському мовнику NRK.

Парламент Норвегії наприкінці минулого року погодився витратити загалом 35 мільярдів норвезьких крон ($3,12 мільярда доларів) на військову і цивільну підтримку України у 2025 році.

"Я можу сказати сьогодні, що ми повернемося до парламенту найближчим часом з пропозицією збільшити підтримку", – сказав Стьоре в інтерв'ю.

Прем’єр Норвегії завтра їде до Лондона, серед іншого, щоб зустрітися із Володимиром Зеленським. Там він також зустрінеться з іншими європейськими лідерами, які прибудуть на саміт, скликаний прем’єром Британії Кіром Стармером.

Стьоре зазначив, що на зустрічах у Лондоні обговорять, серед іншого, відносини з новою адміністрацією Сполучених Штатів.

Обговоріть, як вони повинні ставитися до нової адміністрації в Сполучених Штатах.

"Учора я почув, що він (Володимир Зеленський. – Ред.) все ще наголошує на важливості відносин зі Сполученими Штатами і хоче знайти шлях вперед", – сказав норвезький прем’єр.

Він назвав "абсолютно необхідним", щоб Сполучені Штати разом з Європою зробили свій внесок у досягнення тривалого миру в Україні.

У відповідь на запитання, як можна довіряти США після скандалу у Білому домі в п’ятницю, Стьоре сказав, що з цього не варто робити негайних висновків.

"У нас було п'ять чи шість тижнів з Трампом на посаді президента. Думаю, нам ще треба попрацювати над розумінням наслідків стилю, гри і слів, які вони використовують", – поділився норвезький прем’єр.

За даними ЗМІ, президент Зеленський вже приземлився у Британії, куди прибув на саміт з європейськими лідерами, що пройде в неділю.

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