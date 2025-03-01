Норвегия планирует увеличить финансовую поддержку Украины

Правительство Норвегии в ближайшее время обратится в парламент с просьбой увеличить финансовую поддержку Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре в субботу в интервью общественному вещателю NRK.

Парламент Норвегии в конце прошлого года согласился потратить всего 35 миллиардов норвежских крон ($3,12 миллиарда долларов) на военную и гражданскую поддержку Украины в 2025 году.

"Я могу сказать сегодня, что мы вернемся в парламент в ближайшее время с предложением увеличить поддержку", – сказал Стьоре в интервью.

Премьер Норвегии завтра едет в Лондон, среди прочего, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским. Там он также встретится с другими европейскими лидерами, которые прибудут на саммит, созванный премьером Британии Киром Стармером.

Стьоре отметил, что на встречах в Лондоне обсудят, среди прочего, отношения с новой администрацией Соединенных Штатов.

Обсудите, как они должны относиться к новой администрации в Соединенных Штатах.

"Вчера я услышал, что он (Владимир Зеленский. – Ред.) все еще подчеркивает важность отношений с Соединенными Штатами и хочет найти путь вперед", – сказал норвежский премьер.

Он назвал "абсолютно необходимым", чтобы Соединенные Штаты вместе с Европой внесли свой вклад в достижение прочного мира в Украине.

В ответ на вопрос, как можно доверять США после скандала в Белом доме в пятницу, Стьоре сказал, что из этого не стоит делать немедленных выводов.

"У нас было пять или шесть недель с Трампом на посту президента. Думаю, нам еще надо поработать над пониманием последствий стиля, игры и слов, которые они используют", – поделился норвежский премьер.

По данным СМИ, президент Зеленский уже приземлился в Британии, куда прибыл на саммит с европейскими лидерами, который пройдет в воскресенье.

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