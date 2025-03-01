Приднестровье вернуло Молдове одолженные 3 млн кубометров газа, предоставленных для поддержания функционирования газотранспортной системы в регионе.

Как сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда", об этом объявила компания Moldovagaz.

В Moldovagaz сообщили, что "Тираспольтрансгаз" вернул предоставленные в долг 3 миллиона кубометров природного газа согласно условиям договора, которые предоставляли для поддержания давления в ГТС региона и сохранения ее функциональности.

По условиям, Приднестровье должно было до 1 марта или вернуть этот объем, или оплатить его.

Напомним, с 1 марта в непризнанном Приднестровье повысят тарифы на энергоресурсы после того, как с 1 января регион перестал получать бесплатный российский газ.

Ранее Кишинев и Тирасполь договорились о схеме поставок газа в Приднестровье венгерской компанией за кредитные деньги России.

Эти поставки одобрили после того, как Тирасполь отказался от предложенных Евросоюзом 60 млн евро на решение энергокризиса, которые готовы были предоставить с рядом экономических и политических условий.

Подробно на эту тему – в статье 4 условия для спасения Приднестровья: почему Кишинев разрешил пускать российский газ в Тирасполь