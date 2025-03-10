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Премьер Гренландии назвал пренебрежительными последние комментарии Трампа

Новости — Понедельник, 10 марта 2025, 11:00 — Ирина Кутелева

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде ответил на новые комментарии президента США Дональда Трампа, который пригласил остров "стать частью величайшей нации в мире".

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в интервью телеканалу DR.

Эгеде, комментируя новые высказывания Трампа, назвал их пренебрежительными.

"Мы заслуживаем уважительного отношения, и я не думаю, что американский президент делал это в последнее время, с тех пор как занял свой пост", – сказал он.

Премьер Гренландии добавил, что высказывания Трампа, по сути, являются контрпродуктивными и отталкивают некоторых людей от идеи более тесного сотрудничества с США.

По его словам, действия Трампа приводят к тому, "что мы не хотим сближаться (с США. – Ред.) настолько, насколько хотели бы в прошлом".

Он также назвал Трампа "очень непредсказуемым", заявив, что это часть более широкой проблемы.

"То, что сейчас происходит в мире, меня очень беспокоит. То, что мировой порядок разрушается во многих направлениях, и, возможно, президент в США, который очень непредсказуем, что заставляет людей чувствовать себя опасно", – резюмировал Эгеде.

Напомним, Трамп отметил, что Соединенные Штаты решительно "поддерживают право народа Гренландии самостоятельно определять свое будущее", а также пригласил остров "стать частью самой большой нации в мире, Соединенных Штатов Америки".

Стоит отметить, что во время обращения к Конгрессу Трамп выразил убеждение, что Соединенные Штаты "получат Гренландию так или иначе". Он пообещал сделать гренландцев богатыми и поднять остров "до таких высот, которые вы никогда не считали возможными раньше".

Премьер Гренландии сказал, что президент США должен понять, что гренландцы не хотят быть американцами.

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Гренландия Трамп США
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