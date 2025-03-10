Спецслужби Латвії пропонують заборонити поїздки до РФ та Білорусі ширшому колу осіб

Служба державної безпеки (СДБ) Латвії вважає, що коло осіб, яким має бути заборонено виїзд у Росію та Білорусь, має бути ширшим.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

У СДБ нагадали, що 2023 року відповідальні служби щомісяця виявляли в середньому 1 тисячу випадків виїзду громадян Латвії до Росії. З 2024 року кількість тих, хто виїжджає, збільшилася майже вдвічі.

Що стосується поїздок до Білорусі, то з 2024 року щомісяця фіксують у середньому близько 5 тисяч випадків.

З огляду на ризики, які становлять для безпеки Латвії російські та білоруські спецслужби, СДБ вважає, що коло осіб, які підпадають під потенційну заборону має бути ширшим.

Служба не стала давати подальших коментарів, але підкреслила, що російські та білоруські спецслужби можуть бути зацікавлені у використанні для отримання інформації будь-якого громадянина Латвії, незалежно від роду занять.

Нещодавно Комісія латвійського Сейму з національної безпеки підготувала законопроєкт, який передбачає заборону на виїзд до Росії та Білорусі для частини працівників державного управління.

Нагадаємо, 20 лютого, депутати Сейму Латвії підтримали в першому читанні законопроєкт, який передбачає заборону для громадян Росії та Білорусі або належним їм юридичним особам купувати нерухомість у країні.

Також стало відомо, що у Латвії готують зміни до законодавства, за якими громадяни Росії та Білорусі не зможуть обіймати керівні та інші посади у критичній інфраструктурі, що передбачають доступ до чутливої інформації.