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У Польщі оштрафували ізраїльського підлітка за гітлерівський салют в Освенцимі

Новини — Понеділок, 10 березня 2025, 13:15 — Христина Бондарєва

17-річному ізраїльтянину висунули звинувачення у пропаганді нацизму після того, як він виконав гітлерівський салют перед головними воротами у колишньому таборі смерті Аушвіц-Біркенау в Польщі.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує RMF 24.

Інцидент, як повідомили представники Малопольського воєводства, стався в неділю.

Охоронці Державного музею Аушвіц-Біркенау в Освенцимі помітили молодого чоловіка, який виконував нацистське вітання на тлі головних воріт з написом "Arbeit Macht Frei".

Як виявилося, це був 17-річний ізраїльтянин. Іноземець був затриманий і переданий співробітникам поліції. Про справу було повідомлено в Окружну прокуратуру в Освенцимі.

Поліцейські зібрали докази поведінки підлітка. Пізніше того ж дня він почув звинувачення у пропаганді нацизму, що у Польщі карається штрафом, обмеженням волі або позбавленням волі на строк до двох років.

Підліток зізнався в інкримінованому йому вчинку. На нього наклали штраф та відпустили. Про розмір штрафу не повідомляють.

Нагадаємо, раніше багато людей сприйняли за нацистське вітання жест, використаний американським мільярдером і близьким соратником Трампа Ілоном Маском. 

Після розголосу Маск назвав такі звинувачення "брудними трюками".

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