В Польше оштрафовали израильского подростка за гитлеровский салют в Освенциме

17-летнему израильтянину предъявили обвинение в пропаганде нацизма после того, как он выполнил гитлеровский салют перед главными воротами в бывшем лагере смерти Аушвиц-Биркенау в Польше.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует RMF 24.

Инцидент, как сообщили представители Малопольского воеводства, произошел в воскресенье.

Охранники Государственного музея Аушвиц-Биркенау в Освенциме заметили молодого человека, который выполнял нацистское приветствие на фоне главных ворот с надписью "Arbeit Macht Frei".

Как оказалось, это был 17-летний израильтянин. Иностранец был задержан и передан сотрудникам полиции. О деле было сообщено в Окружную прокуратуру в Освенциме.

Полицейские собрали доказательства поведения подростка. Позже в тот же день он услышал обвинения в пропаганде нацизма, что в Польше наказывается штрафом, ограничением свободы или лишением свободы на срок до двух лет.

Подросток признался в инкриминируемом ему поступке. На него наложили штраф и отпустили. О размере штрафа не сообщается.

Напомним, ранее многие люди приняли за нацистское приветствие жест, использованный американским миллиардером и близким соратником Трампа Илоном Маском.

После огласки Маск назвал такие обвинения "грязными трюками".