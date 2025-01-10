Біля берегів Німеччини взяли на буксир танкер "тіньового флоту" РФ

Танкер Eventin із так званого "тіньового флоту" Росії, який зазнав аварії біля німецького острова Рюген, взяли на буксир кораблі німецького Федерального управління водних шляхів і судноплавства.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Handelsblatt.

Судно з 99 тисячами тонн нафти під прапором Панами дрейфувало біля берегів Німеччини після того, як зазнало аварії. Для його евакуації німецька сторона скерувала багатоцільове судно та буксир.

Наразі невідомо, куди саме відбуксують Eventin, але у Центральному командуванні Німеччини з надзвичайних ситуацій на морі наголошують, що судно не має зовнішніх пошкоджень і не становить небезпеки для довкілля.

Реклама:

Танкер завдовжки 274 метри і завширшки 48 метрів був побудований у 2006 році і входить до списку суден російського "тіньового флоту", складеного Greenpeace.

За даними сервісу відстеження суден, танкер прямував з російської Усть-Луги до Єгипту.

Щодня Балтійським морем проходять понад 2 тисячі суден, і час від часу з ними трапляються проблеми.

У жовтні 2024 року за менш як 5 кілометрів від берега загорівся невеликий нафтовий танкер "Анніка" з 640 тоннами нафти, який прямував з німецького Ростока до Травемюнде.

Нагадаємо, у Фінляндії заявили про технічні дефекти танкера, який підозрюють у пошкодженні підводної ЛЕП і кількох кабелів зв’язку у Фінській затоці та зараховують до "тіньового флоту".