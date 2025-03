У Лондоні перекривали знаменитий міст через інцидент з перехожим

Знаменитий Тауерський міст у Лондоні закривали для руху транспорту і пішоходів у понеділок, 10 березня.

Про це йдеться в заяві лондонської поліції у X (Twitter), пише "Європейська правда".

У понеділок, 10 березня, у Лондоні закрили Тауерський міст для руху транспорту і пішоходів через людину, яка видерлася нагору по бокових конструкціях мосту.

Додаткової інформації правоохоронці міста наразі не надали, а свідки публікують відео та фото у соцмережах.

Yesterday Big Ben, today Tower Bridge shut down. It’s almost like offering biscuits, drinks and blankets doesn’t encourage people to get down, garners great attention for them, and galvanises others to make similar attention-seeking climbing frame acts on public monuments. pic.twitter.com/lKowQIQlkS