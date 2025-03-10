У Лондоні перекривали знаменитий міст через інцидент з перехожим

Знаменитий Тауерський міст у Лондоні закривали для руху транспорту і пішоходів у понеділок, 10 березня.

Про це йдеться в заяві лондонської поліції у X (Twitter), пише "Європейська правда".

У понеділок, 10 березня, у Лондоні закрили Тауерський міст для руху транспорту і пішоходів через людину, яка видерлася нагору по бокових конструкціях мосту.

Додаткової інформації правоохоронці міста наразі не надали, а свідки публікують відео та фото у соцмережах.

Yesterday Big Ben, today Tower Bridge shut down. It’s almost like offering biscuits, drinks and blankets doesn’t encourage people to get down, garners great attention for them, and galvanises others to make similar attention-seeking climbing frame acts on public monuments. pic.twitter.com/lKowQIQlkS – Darren Grimes (@darrengrimes_) March 10, 2025

This dude just chilling on Tower Bridge right now. Traffic and boats all disrupted. pic.twitter.com/MZiptD5FN8 – Dale Matthew Hudson (@LycoApollo) March 10, 2025

BREAKING NEWS : A man is seen climbing Tower Bridge



Someone’s on bigben too in these days.🧐🤔🤔 pic.twitter.com/N5Jkfq5ZPI – DivineDiva ❤️ (@potus021) March 10, 2025

ОНОВЛЕНО О 15:00. За даними правоохоронців, чоловік "благополучно спустився" з бокових конструкцій Тауерського мосту. Після цього рух через міст відновили.

Нагадаємо, 8 березня у Лондоні район довкола знаменитого Біг-Бена перекрили через чоловіка, який виліз на вежу Єлизавети із палестинським прапором.

Нагорі він пробув понад 16 годин, після чого спустився вниз, а потім його затримали правоохоронці.