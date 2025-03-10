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У Лондоні перекривали знаменитий міст через інцидент з перехожим

Оновлено, фото, відео
Новини — Понеділок, 10 березня 2025, 14:34 — Уляна Кричковська

Знаменитий Тауерський міст у Лондоні закривали для руху транспорту і пішоходів у понеділок, 10 березня.

Про це йдеться в заяві лондонської поліції у X (Twitter), пише "Європейська правда". 

У понеділок, 10 березня, у Лондоні закрили Тауерський міст для руху транспорту і пішоходів через людину, яка видерлася нагору по бокових конструкціях мосту.

Додаткової інформації правоохоронці міста наразі не надали, а свідки публікують відео та фото у соцмережах.

ОНОВЛЕНО О 15:00. За даними правоохоронців, чоловік "благополучно спустився" з бокових конструкцій Тауерського мосту. Після цього рух через міст відновили.

Нагадаємо, 8 березня у Лондоні район довкола знаменитого Біг-Бена перекрили через чоловіка, який виліз на вежу Єлизавети із палестинським прапором

Нагорі він пробув понад 16 годин, після чого спустився вниз, а потім його затримали правоохоронці.

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