У Лондоні перекривали знаменитий міст через інцидент з перехожим
Новини — Понеділок, 10 березня 2025, 14:34 —
Знаменитий Тауерський міст у Лондоні закривали для руху транспорту і пішоходів у понеділок, 10 березня.
Про це йдеться в заяві лондонської поліції у X (Twitter), пише "Європейська правда".
У понеділок, 10 березня, у Лондоні закрили Тауерський міст для руху транспорту і пішоходів через людину, яка видерлася нагору по бокових конструкціях мосту.
Додаткової інформації правоохоронці міста наразі не надали, а свідки публікують відео та фото у соцмережах.
Yesterday Big Ben, today Tower Bridge shut down. It’s almost like offering biscuits, drinks and blankets doesn’t encourage people to get down, garners great attention for them, and galvanises others to make similar attention-seeking climbing frame acts on public monuments. pic.twitter.com/lKowQIQlkS– Darren Grimes (@darrengrimes_) March 10, 2025
This dude just chilling on Tower Bridge right now. Traffic and boats all disrupted. pic.twitter.com/MZiptD5FN8– Dale Matthew Hudson (@LycoApollo) March 10, 2025
BREAKING NEWS : A man is seen climbing Tower Bridge– DivineDiva ❤️ (@potus021) March 10, 2025
Someone’s on bigben too in these days.🧐🤔🤔 pic.twitter.com/N5Jkfq5ZPI
ОНОВЛЕНО О 15:00. За даними правоохоронців, чоловік "благополучно спустився" з бокових конструкцій Тауерського мосту. Після цього рух через міст відновили.
Нагадаємо, 8 березня у Лондоні район довкола знаменитого Біг-Бена перекрили через чоловіка, який виліз на вежу Єлизавети із палестинським прапором.
Нагорі він пробув понад 16 годин, після чого спустився вниз, а потім його затримали правоохоронці.