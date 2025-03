В Лондоне перекрывали знаменитый мост из-за инцидента с прохожим

Знаменитый Тауэрский мост в Лондоне закрывали для движения транспорта и пешеходов в понедельник, 10 марта.

Об этом говорится в заявлении лондонской полиции в X (Twitter), пишет "Европейская правда".

В понедельник, 10 марта, в Лондоне закрыли Тауэрский мост для движения транспорта и пешеходов из-за человека, который забрался наверх по боковым конструкциям моста.

Дополнительной информации правоохранители города пока не предоставили, а свидетели публикуют видео и фото в соцсетях.

Yesterday Big Ben, today Tower Bridge shut down. It’s almost like offering biscuits, drinks and blankets doesn’t encourage people to get down, garners great attention for them, and galvanises others to make similar attention-seeking climbing frame acts on public monuments. pic.twitter.com/lKowQIQlkS