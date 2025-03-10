В Португалии требуют расследования относительно конфликта интересов премьера

Социалистическая партия Португалии в понедельник, 10 марта, объявила о намерениях расследовать возможный конфликт интересов премьер-министра Луиша Монтенергу на фоне скандала, грозящего стране досрочными выборами.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на RTP.

Парламентский лидер социалистов Португалии Александра Лейтау в понедельник заявила, что ее партия будет инициировать парламентское расследование в отношении Монтенергу, чтобы получить разъяснения скандала, который охватил страну в последние дни.

В центре кризиса, который может привести к третьим досрочным выборам в Португалии с 2022 года, находится консалтинговая фирма, принадлежащая семье премьер-министра.

Она заключила контракты с частными компаниями, которые, по словам оппозиции, привели к обогащению Монтенегру. Сам он отрицает какой-либо конфликт интересов.

Представив запрос на создание парламентской следственной комиссии для выяснения ситуации с конфликтом интересов в семье премьера, Лейтау призвала премьера не препятствовать ее работе, чтобы общественность получила необходимые разъяснения сложившейся ситуации.

"Если правительство не отступит от вотума недоверия, мы пойдем на выборы в условиях, когда мы не будем иметь этих разъяснений", – добавила депутат.

Во вторник, 11 марта, парламент Португалии будет голосовать за вотум недоверия правительству Монтенегру. Если он поручит своим депутатам его поддержать, правительство уйдет в отставку, а страну ждут досрочные выборы. В то же время парламент не сможет провести расследование его конфликта интересов.

Правоцентристская Социал-демократическая партия Португалии пришла к власти в результате внеочередных выборов в начале 2024 года – вторых за два года. Им предшествовал коррупционный скандал в правительстве его предшественника Антониу Кошты – действующего президента Европейского совета.