Глава МЗС Польщі поговорив з Келлогом перед зустріччю України і США

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у понеділок, 10 березня, поговорив телефоном зі спецпосланником президента США з питань Росії та України Кітом Келлогом.

Про це агентству PAP повідомив речник польського МЗС Павел Вронський, пише "Європейська правда".

За словами Вронського, Сікорський і Келлог погодилися, що мир в Україні, на досягнення якого спрямовані переговори, має бути справедливим.

Речник МЗС Польщі зазначив, що не може надати більше інформації про зміст розмови Сікорського з Келлогом.

Водночас він повідомив, що одразу після цього глава польської дипломатії обговорив перебіг розмови з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою.

Нагадаємо, 11 березня в саудівському місті Джидда мають відбутись переговори між представниками України та США – перші після перепалки між президентами обох країн у Білому домі.

Раніше посланник Трампа Стів Віткофф заявив, що США очікують на значний прогрес на переговорах з Україною цього тижня.

Державний секретар США Марко Рубіо висловив сподівання, що під час переговорів у Саудівській Аравії може бути вирішене питання призупинення Вашингтоном військової допомоги Україні.