Глава МИД Польши поговорил с Келлогом перед встречей Украины и США

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в понедельник, 10 марта, поговорил по телефону со спецпосланником президента США по вопросам России и Украины Китом Келлогом.

Об этом агентству PAP сообщил представитель польского МИД Павел Вронский, пишет "Европейская правда".

По словам Вронского, Сикорский и Келлог согласились, что мир в Украине, на достижение которого направлены переговоры, должен быть справедливым.

Представитель МИД Польши отметил, что не может предоставить больше информации о содержании разговора Сикорского с Келлогом.

В то же время он сообщил, что сразу после этого глава польской дипломатии обсудил ход разговора с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой.

Напомним, 11 марта в саудовском городе Джидда должны состояться переговоры между представителями Украины и США – первые после перепалки между президентами обеих стран в Белом доме.

Ранее посланник Трампа Стив Уиткофф заявил, что США ожидают значительного прогресса на переговорах с Украиной на этой неделе.

Государственный секретарь США Марко Рубио выразил надежду, что во время переговоров в Саудовской Аравии может быть решен вопрос приостановления Вашингтоном военной помощи Украине.