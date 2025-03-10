Антиукраїнський кандидат у президенти Польщі – знову другий в опитуванні

Кандидат у президенти Польщі від ультраправої та антиукраїнської партії "Конфедерація" Славомір Менцен опинився на другому місці за вподобаннями виборців.

Про це свідчить опитування соціологічної служби Instytut Badań Pollster для таблоїда Super Express, пише "Європейська правда".

Опитування показує, що на першому місці, як і раніше, залишається кандидат у президенти Польщі від "Громадянської платформи", мер Варшави Рафал Тшасковський з 37%.

Славомір Менцен здобуває в цьому ж опитуванні 22% голосів, а за ним розташовується підтриманий колишньою партією влади "Право і справедливість" Кароль Навроцький з 21%.

Помітний результат також є у спікера Сейму і висуванця блоку "Третій шлях" Шимона Головні – 8%, решта кандидатів не отримують більше 5%.

Опитування було проведене Instytut Badań Pollster 7-9 березня серед 1015 дорослих поляків, причому максимальна похибка оцінки становила приблизно 3%.

Це вже друге опитування, яке ставить антиукраїнського Менцена на друге місце серед кандидатів у президенти Польщі.

Нагадаємо, Менцен відвідав Львів до річниці повномасштабного вторгнення Росії, де записав провокативне відео, назвавши Степана Бандеру "терористом, який за часів Другої Речі Посполитої був засуджений польським судом до смертної кари за вбивства поляків".

Міністерство закордонних справ засудило провокаційні заяви Менцена і натякнуло на можливі заходи у відповідь.

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