Кандидат в президенты Польши от ультраправой и антиукраинской партии "Конфедерация" Славомир Менцен оказался на втором месте по предпочтениям избирателей.

Об этом свидетельствует опрос социологической службы Instytut Badań Pollster для таблоида Super Express, пишет "Европейская правда".

Опрос показывает, что на первом месте по-прежнему остается кандидат в президенты Польши от "Гражданской платформы", мэр Варшавы Рафал Тшасковский с 37%.

Славомир Менцен получает в этом же опросе 22% голосов, а за ним располагается поддержанный бывшей партией власти "Право и справедливость" Кароль Навроцкий с 21%.

Заметный результат также есть у спикера Сейма и выдвиженца блока "Третий путь" Шимона Головни – 8%, остальные кандидаты не получают более 5%.

Опрос был проведен Instytut Badań Pollster 7-9 марта среди 1015 взрослых поляков, причем максимальная погрешность оценки составила примерно 3%.

Это уже второй опрос, который ставит антиукраинского Менцена на второе место среди кандидатов в президенты Польши.

Напомним, Менцен посетил Львов к годовщине полномасштабного вторжения России, где записал провокационное видео, назвав Степана Бандеру "террористом, который во времена Второй Речи Посполитой был приговорен польским судом к смертной казни за убийства поляков".

Министерство иностранных дел осудило провокационные заявления Менцена и намекнуло на возможные ответные меры.

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