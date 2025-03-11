СМИ: спецпосланник Трампа на этой неделе посетит Москву для встречи с Путиным

Спецпосланник президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф планирует во второй раз посетить Москву для встречи с лидером России Владимиром Путиным.

Об этом сообщили агентству Bloomberg люди, знакомые с этим вопросом.

По словам собеседников агентства, пожелавших остаться неназванными, Уиткофф запланировал отправиться в Москву на этой неделе, что станет его второй поездкой в Россию в качестве спецпосланника Трампа. Когда именно состоится визит, не уточняется.

Его поездка будет синхронизирована с переговорами украинских чиновников с госсекретарем Марко Рубио и советником по национальной безопасности Майком Уолцом в Саудовской Аравии.

В воскресенье Трамп заявил, что США ждут "большие встречи" с Украиной и Россией.

Напомним, ранее телеканал CNN сообщил, что США на этой неделе встретятся в Саудовской Аравии не только с украинскими чиновниками, но и с российскими.

В МИД РФ взамен заявили, что новый раунд переговоров РФ и США в Саудовской Аравии на этой неделе не планируется.

Накануне Уиткофф заявил, что США ожидают значительного прогресса на переговорах с Украиной на этой неделе.