WSJ повідомило про плани провести зустріч Трампа із Сі

США і Китай почали обговорення потенційне проведення саміту в червні у США між президентом Дональдом Трампом і китайським лідером Сі Цзіньпіном.

Як повідомляє "Європейська правда", про це виданню The Wall Street Journal розповіли джерела.

Обговорення щодо саміту за участі Трампа й Сі поки перебувають на ранніх стадіях і проходять на тлі посилення адміністрацією США торговельних заходів проти Китаю.

Лідери США і Китаю через своїх представників висловлювали зацікавленість у саміті відтоді, як Трамп переміг на виборах у листопаді.

Останні переговори про можливий саміт свідчать про готовність обох сторін додати доброї волі у відносини на тлі торговельної напруженості, яка розхитує світові ринки та бізнес, зазначає видання.

Водночас джерела додають, що наразі нічого не підтверджено.

Крім того, як розповідають джерела, Пекін виявив більшу зацікавленість у тому, щоб Трамп приїхав на саміт саме в Китай, оскільки остерігається того, що у Вашингтоні зустріч між Трампом і Сі може перерости у суперечку, подібно до тої, яка сталась із президентом України Володимиром Зеленським.

Як відомо, 4 березня Трамп запровадив мита на товари з Канади і Мексики і підвищив тарифи для Китаю до 20%.

Китай швидко відреагував на нові тарифи США, підвищивши імпортні мита на американські сільськогосподарські та харчові товари на суму $21 млрд