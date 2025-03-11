WSJ сообщило о планах провести встречу Трампа с Си

США и Китай начали обсуждение потенциальное проведение саммита в июне в США между президентом Дональдом Трампом и китайским лидером Си Цзиньпином.

Как сообщает "Европейская правда", об этом изданию The Wall Street Journal рассказали источники.

Обсуждение саммита с участием Трампа и Си пока находятся на ранних стадиях и проходят на фоне усиления администрацией США торговых мер против Китая.

Лидеры США и Китая через своих представителей выражали заинтересованность в саммите с тех пор, как Трамп победил на выборах в ноябре.

Последние переговоры о возможном саммите свидетельствуют о готовности обеих сторон добавить доброй воли в отношения на фоне торговой напряженности, которая расшатывает мировые рынки и бизнес, отмечает издание.

В то же время источники добавляют, что пока ничего не подтверждено.

Кроме того, как рассказывают источники, Пекин проявил большую заинтересованность в том, чтобы Трамп приехал на саммит именно в Китай, поскольку опасается того, что в Вашингтоне встреча между Трампом и Си может перерасти в спор, подобно той, которая произошла с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как известно, 4 марта Трамп ввел пошлины на товары из Канады и Мексики и повысил тарифы для Китая до 20%.

Китай быстро отреагировал на новые тарифы США, повысив импортные пошлины на американские сельскохозяйственные и пищевые товары на сумму $21 млрд.