У Польщі кажуть, що ЄС має продовжувати тиск на Росію

Міністр фінансів Польщі Анджей Доманський переконаний, що Європейський Союз не повинен послаблювати зусиль, щоб допомогти Україні протистояти Росії.

Його заяву наводить Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Польський міністр наголосив, що ЄС, "безумовно, потрібно чинити подальший тиск на Росію".

"Ми бачимо, що санкції працюють. Ми бачимо, що російська економіка стає все слабкішою і слабкішою", – зазначив він.

Відповідаючи на запитання про те, як найкраще зміцнити потенціал Європи, він не став називати якусь одну ідею, сказавши, що "на столі лежить безліч пропозицій".

"Ми готові обговорювати їх усі, оскільки вважаємо, що не існує якогось одного інструменту, який би спрацював", – зауважив Доманський.

Він підкреслив, що "настав час діяти", і що необхідно "створити сильну європейську оборонну промисловість і забезпечити фінансування цього величезного переозброєння, яке необхідно Європі".

"ЄвроПравда" раніше писала, що Угорщина знову не погодилася продовжити частину санкцій ЄС проти Росії (індивідуальні санкції), термін яких завершується 15 березня, під час засідання послів держав ЄС (Coreper ІІ) у Брюсселі 10 березня.

За словами одного зі співрозмовників, Угорщина є наразі єдиною державою, яка блокує продовження санкцій.

Як повідомили раніше, у ЄС не виключають, що Угорщина заблокує продовження санкцій проти РФ, термін яких спливає 15 березня.

Очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто обіцяв виступити проти продовження санкцій ЄС, та закликав ЄС дочекатися результатів переговорів між США і Росією щодо припинення війни в Україні.

Більше про поточну ситуацію навколо санкцій та росактивів читайте у матеріалі Тетяни Висоцької з Брюсселя: "Орбан ламає санкції. Як вето Угорщини може "розморозити" третину російських активів у ЄС"