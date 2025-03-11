В Польше говорят, что ЕС должен продолжать давление на Россию

Министр финансов Польши Анджей Доманский убежден, что Европейский Союз не должен ослаблять усилия, чтобы помочь Украине противостоять России.

Его заявление приводит Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Польский министр подчеркнул, что ЕС, "безусловно, нужно оказывать дальнейшее давление на Россию".

"Мы видим, что санкции работают. Мы видим, что российская экономика становится все слабее и слабее", – отметил он.

Отвечая на вопрос о том, как лучше всего укрепить потенциал Европы, он не стал называть какую-то одну идею, сказав, что "на столе лежит множество предложений".

"Мы готовы обсуждать их все, поскольку считаем, что не существует какого-то одного инструмента, который бы сработал", – отметил Доманский.

Он подчеркнул, что "пришло время действовать", и что необходимо "создать сильную европейскую оборонную промышленность и обеспечить финансирование этого огромного перевооружения, которое необходимо Европе".

"ЕвроПравда" ранее писала, что Венгрия снова не согласилась продлить часть санкций ЕС против России (индивидуальные санкции), срок которых завершается 15 марта, во время заседания послов государств ЕС (Coreper II) в Брюсселе 10 марта.

По словам одного из собеседников, Венгрия является пока единственным государством, которое блокирует продление санкций.

Как сообщили ранее, в ЕС не исключают, что Венгрия заблокирует продление санкций против РФ, срок которых истекает 15 марта.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обещал выступить против продления санкций ЕС, и призвал ЕС дождаться результатов переговоров между США и Россией о прекращении войны в Украине.

Больше о текущей ситуации вокруг санкций и росактивов читайте в материале Татьяны Высоцкой из Брюсселя: "Орбан ломает санкции. Как вето Венгрии может "разморозить" треть российских активов в ЕС"