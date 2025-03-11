Кремль говорит, что США проинформируют РФ о переговорах с Украиной в Джидде

В Кремле заявили, что США "каким-то образом" проинформируют Россию об итогах американско-украинских переговоров в Саудовской Аравии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил спикер Кремля Дмитрий Песков журналистам во вторник, его слова приводит российское агентство "Интерфакс".

Представитель Кремля сказал об этом, комментируя сообщения о возможности встречи Владимира Путина и спецпредставителя Трампа по вопросам Ближнего Востока Стива Уиткоффа.

"Сегодня будут контакты в Джидде американско-украинские. Каким-то образом американская сторона, которая занимается поиском путей выхода на мирное урегулирование, проинформирует нас", – сказал Песков.

"Мы своевременно сообщим вам, как это будет сделано", – добавил он.

В городе Джидда в Саудовской Аравии во вторник начались переговоры между делегациями Украины и США по урегулированию российско-украинской войны.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что спецпосланник президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф планирует второй раз посетить Москву для встречи с лидером России Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова не подтвердила и не опровергла сообщения СМИ о запланированном визите Уиткоффа.