Сибіга поїде до Варшави та розповість Сікорському про переговори у Джидді

У середу, 12 березня, очільник українського Міністерства закордонних справ поїде до Польщі на зустріч зі своїм польським колегою Радославом Сікорським.

Про це очільник польського МЗС повідомив у коментарі журналістам у Варшаві, пише Укрінформ, передає "Європейська правда".

На питання журналістів, чи відомо Сікорському про якісь перші домовленості між сторонами у Саудівській Аравії, він зазначив, що про це Сибіга проінформує його у середу, 12 березня.

"Ще ні, але міністр закордонних справ України буде завтра вранці у мене і поінформує про це", – повідомив очільник польського МЗС.

Факт українсько-американських переговорів у Саудівській Аравії Сікорський назвав "дуже добрим".

А відповідаючи на запитання про очікування Польщі від цих переговорів, Сікорський зазначив, що польська дипломатія "працює заради справедливого миру, де поважаються права жертви агресії".

Також він задоволений тим, що США підтвердили подальшу безперебійну роботу терміналів Starlink в Україні, абонентську плату за роботу яких, за комерційною угодою із SpaceX, платить Польща.

В МЗС України раніше зазначали, що перемовини України і США у Саудівській Аравії стосуватимуться двосторонніх відносин та шляху до миру.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив у понеділок, 10 березня, що Україні доведеться піти на поступки щодо територій, які Росія захопила з 2014 року, в рамках будь-якої угоди про припинення війни.

За даними ЗМІ, Україна запропонує США план тимчасового припинення вогню в повітрі та на морі, а також ударів по обʼєктах енергетичної та цивільної інфраструктури.