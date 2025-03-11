Сибига поедет в Варшаву и расскажет Сикорскому о переговорах в Джидде

В среду, 12 марта, глава украинского Министерства иностранных дел поедет в Польшу на встречу со своим польским коллегой Радославом Сикорским.

Об этом глава польского МИД сообщил в комментарии журналистам в Варшаве, пишет Укринформ, передает "Европейская правда".

На вопрос журналистов, известно ли Сикорскому о каких-то первых договоренностях между сторонами в Саудовской Аравии, он отметил, что об этом Сибига проинформирует его в среду, 12 марта.

"Еще нет, но министр иностранных дел Украины будет завтра утром у меня и проинформирует об этом", – сообщил глава польского МИД.

Факт украинско-американских переговоров в Саудовской Аравии Сикорский назвал "очень хорошим".

А отвечая на вопрос об ожиданиях Польши от этих переговоров, Сикорский отметил, что польская дипломатия "работает ради справедливого мира, где уважаются права жертвы агрессии".

Также он доволен тем, что США подтвердили дальнейшую бесперебойную работу терминалов Starlink в Украине, абонентскую плату за работу которых, по коммерческому соглашению со SpaceX, платит Польша.

В МИД Украины ранее отмечали, что переговоры Украины и США в Саудовской Аравии будут касаться двусторонних отношений и пути к миру.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил в понедельник, 10 марта, что Украине придется пойти на уступки по территориям, которые Россия захватила с 2014 года, в рамках любого соглашения о прекращении войны.

По данным СМИ, Украина предложит США план временного прекращения огня в воздухе и на море, а также ударов по объектам энергетической и гражданской инфраструктуры.