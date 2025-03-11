США и Украина определят состав переговорных групп для переговоров

Украинская и американская делегации согласились определить состав переговорных групп для переговоров по достижению устойчивого мира.

Об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи делегаций Украины и США в Джидде, пишет "Европейская правда".

Как говорится в заявлении, обе делегации согласились определить состав своих переговорных групп и "немедленно начать переговоры для достижения устойчивого мира, который будет обеспечивать долгосрочную безопасность Украины".

Также отмечается, что Соединенные Штаты обязались обсудить эти конкретные предложения с представителями России.

"Украинская делегация в очередной раз подчеркнула, что европейские партнеры должны быть привлечены к мирному процессу", – добавили в заявлении.

Кроме этого, по итогам переговоров в саудовском городе Джидда во вторник, 11 марта, США отменят паузу в обмене разведывательными данными с Украиной и возобновят поставки военной помощи.

Также украинская сторона согласилась на немедленное введение 30-дневного режима прекращения огня, если Россия тоже пойдет на такой шаг.