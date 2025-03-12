Прем’єрка Італії привітала зустріч у Джидді: рішення тепер за Росією

Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні привітала результати переговорів Україна-США, що відбулися в Джидді у Саудівській Аравії у вівторок.

Про це йдеться у повідомленні на сайті італійського уряду.

"Прем'єр-міністр Джорджа Мелоні вітає результати переговорів, що відбулися в Джидді між США та Україною, з особливим наголосом на запропонованому 30-денному припиненні вогню та відновленні американської допомоги Києву", – йдеться у заяві.

Італія, сказано у повідомленні, повністю підтримує зусилля Сполучених Штатів під керівництвом президента Дональда Трампа, спрямовані на досягнення справедливого миру, який забезпечить довгострокову безпеку України. "Рішення тепер за Росією", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, напередодні глава МЗС Андрій Сибіга поінформував європейських партнерів про результати переговорів між Україною і США.

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що після переговорів у Джидді Росія має продемонструвати свою готовність до досягнення миру.

За підсумками зустрічі у саудівському місті Джидда 11 березня Україна погодилась на негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, якщо Росія теж піде на такий крок.