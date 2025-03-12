Премьер Италии приветствовала встречу в Джидде: решение теперь за Россией

Премьер Италии Джорджа Мелони приветствовала результаты переговоров Украина-США, которые состоялись в Джидде в Саудовской Аравии во вторник.

Об этом говорится в сообщении на сайте итальянского правительства.

"Премьер-министр Джорджа Мелони приветствует результаты переговоров, состоявшихся в Джидде между США и Украиной, с особым акцентом на предложенном 30-дневном прекращении огня и восстановлении американской помощи Киеву", – говорится в заявлении.

Италия, сказано в сообщении, полностью поддерживает усилия Соединенных Штатов под руководством президента Дональда Трампа, направленные на достижение справедливого мира, который обеспечит долгосрочную безопасность Украины. "Решение теперь за Россией", – говорится в заявлении.

Напомним, накануне глава МИД Андрей Сибига проинформировал европейских партнеров о результатах переговоров между Украиной и США.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что после переговоров в Джидде Россия должна продемонстрировать свою готовность к достижению мира.

По итогам встречи в саудовском городе Джидда 11 марта Украина согласилась на немедленное введение 30-дневного режима прекращения огня, если Россия тоже пойдет на такой шаг.