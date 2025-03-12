Сибіга та Сікорський зустрілись у Варшаві: обговорюють перемовини в Джидді

Глави МЗС України та Польщі Андрій Сибіга та Радослав Сікорський у середу розпочали зустріч у Варшаві.

Про це повідомило у соцмережі Х польське МЗС, пише "Європейська правда".

Сибіга прилетів до Варшави з саудівського міста Джидда, де напередодні Україна та США провели переговори щодо врегулювання російсько-української війни.

"Головною темою обговорення між главами дипломатії є висновки після вчорашніх американсько-українських мирних переговорів у Саудівській Аравії", – повідомили у польському МЗС.

Rozpoczęło się spotkanie ministra @sikorskiradek z min. SZ 🇺🇦 @andrii_sybiha, który do Warszawy przyleciał prosto z Dżeddy.



Głównym tematem dyskusji szefów dyplomacji 🇵🇱 i 🇺🇦 są ustalenia po wczorajszych amerykańsko-ukraińskich rozmowach pokojowych w Arabii Saudyjskiej. pic.twitter.com/U3iLySzEvy – Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 🇵🇱 (@MSZ_RP) March 12, 2025

Нагадаємо, за підсумками зустрічі у саудівському місті Джидда 11 березня Україна погодилась на негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, якщо Росія теж піде на такий крок.

Сибіга повідомив, що поінформував європейських партнерів про результати переговорів між Україною і США у Саудівській Аравії.

Речниця МЗС РФ Марія Захарова на тлі переговорів США та України в Саудівській Аравії заявила, що Москва сама формуватиме свою позицію.