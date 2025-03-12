Укр Рус Eng

Сибіга та Сікорський зустрілись у Варшаві: обговорюють перемовини в Джидді

відео
Новини — Середа, 12 березня 2025, 09:41 — Христина Бондарєва

Глави МЗС України та Польщі Андрій Сибіга та Радослав Сікорський у середу розпочали зустріч у Варшаві.

Про це повідомило у соцмережі Х польське МЗС, пише "Європейська правда".

Сибіга прилетів до Варшави з саудівського міста Джидда, де напередодні Україна та США провели переговори щодо врегулювання російсько-української війни.

"Головною темою обговорення між главами дипломатії є висновки після вчорашніх американсько-українських мирних переговорів у Саудівській Аравії", – повідомили у польському МЗС.

Нагадаємо, за підсумками зустрічі у саудівському місті Джидда 11 березня Україна погодилась на негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, якщо Росія теж піде на такий крок.

Сибіга повідомив, що поінформував європейських партнерів про результати переговорів між Україною і США у Саудівській Аравії.

Речниця МЗС РФ Марія Захарова на тлі переговорів США та України в Саудівській Аравії заявила, що Москва сама формуватиме свою позицію.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Сибіга МЗС Польща Мирні переговори
Реклама: