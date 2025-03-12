Глава МЗС Німеччини: підсумки переговорів у Джидді можуть стати поворотним моментом

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що підсумки українсько-американських переговорів у саудівському місті Джидда "можуть стати важливим поворотним моментом у прагненні України до тривалого миру та безпеки".

Як повідомляє "Європейська правда", про це німецька міністерка написала в Х.

За її словами, "Німеччина разом з нашими партнерами підтримуватиме український народ і надалі на цьому шляху".

"Тепер справа за Росією – припинити свою загарбницьку війну", – резюмувала Бербок.

Нагадаємо, за підсумками зустрічі у саудівському місті Джидда 11 березня Україна погодилась на негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, якщо Росія теж піде на такий крок.

Глава українського МЗС Андрій Сибіга повідомив, що поінформував європейських партнерів про результати переговорів між Україною і США.