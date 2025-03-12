Глава МИД Германии: итоги переговоров в Джидде могут стать поворотным моментом

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что итоги украинско-американских переговоров в саудовском городе Джидда "могут стать важным поворотным моментом в стремлении Украины к длительному миру и безопасности".

Как сообщает "Европейская правда", об этом немецкий министр написала в Х.

По ее словам, "Германия вместе с нашими партнерами будет поддерживать украинский народ и в дальнейшем на этом пути".

"Теперь дело за Россией – прекратить свою захватническую войну", – резюмировала Бербок.

Напомним, по итогам встречи в саудовском городе Джидда 11 марта Украина согласилась на немедленное введение 30-дневного режима прекращения огня, если Россия тоже пойдет на такой шаг.

Глава украинского МИД Андрей Сибига сообщил, что проинформировал европейских партнеров о результатах переговоров между Украиной и США.