У Британії затримали 59-річного чоловіка у зв’язку із зіткненням танкера та вантажного судна в Північному морі, що призвело до загибелі одного моряка та загрожує екологічним лихом.

Про це повідомляє BBC, пише "Європейська правда".

У поліції графства Хамберсайд, якій доручили розслідування обставин морської аварії, заявили про затримання 59-річного чоловіка. Йому загрожують звинувачення у серйозній недбалості, що призвела до летальних наслідків. Інших деталей про затриманого не повідомляють.

Правоохоронці з’ясовують обставини у співпраці з Агентством з морських справ та берегової охорони.

"Ми продовжимо спілкуватись з усіма дотичними до подій, щоб встановити повну картину обставин інциденту", – зазначили у поліції.

На цей час пожежу на танкері Stena Immaculate майже ліквідували, тоді як на вантажному судні Solong вона ще триває. Танкер майже точно залишиться на плаву завдяки конструктивним особливостям – його трюм розділений на ізольовані відсіки і це захищає судно від затоплення. Щодо вантажного корабля прогнози менш оптимістичні.

Нагадаємо, аварія сталась вранці 10 березня неподалік берегів Британії у Північному морі – зіткнулись нафтовий танкер під прапором США і вантажне судно під прапором Португалії.

Авіаційне пальне з танкера внаслідок аварії потрапило в море. Масштаби екологічного лиха поки невідомі.

Один з членів екіпажу вантажного судна вважається зниклим безвісти і скоріш за все загинув.