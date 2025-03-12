У Чехії вітають пропозицію щодо "30-ти денного перемир’я"

У Чехії привітали результати американсько-українських переговорів у Саудівській Аравії, там вважають пропозицію щодо "30-ти денного перемир’я" важливим кроком на шляху до справедливого миру.

Про це заявили міністр закордонних справ країни Ян Ліпавський та міністр внутрішніх справ Віт Ракушан, цитує Radio Prague International, пише "Європейська правда".

Ліпавський заявив, що пропозиція щодо "30-ти денного припинення вогню є важливим кроком на шляху до справедливого миру". Він наголосив, що дипломатія має значення.

Очільник чеського МВС, своєю чергою, сказав, що "запропоноване припинення вогню стане перевіркою готовності Росії припинити війну". За його словами, із Саудівської Аравії надійшли хороші новини.

"У Джидді був зроблений важливий крок як до справедливого миру, так і до того, щоб витримати і не допустити подальшої агресії", – додав Ліпавський.

Нагадаємо, за підсумками зустрічі у саудівському місті Джидда 11 березня Україна погодилась на негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, якщо Росія теж піде на такий крок.

Очільник Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що таке тимчасове припинення вогню важливе, адже "це у жодному разі не про заморожений конфлікт".

Речниця МЗС РФ Марія Захарова на тлі переговорів США та України в Саудівській Аравії заявила, що Москва сама формуватиме свою позицію.