В Чехии приветствуют предложение о "30-ти дневном перемирии"

В Чехии приветствовали результаты американо-украинских переговоров в Саудовской Аравии, там считают предложение о "30-ти дневном перемирии" важным шагом на пути к справедливому миру.

Об этом заявили министр иностранных дел страны Ян Липавский и министр внутренних дел Вит Ракушан, цитирует Radio Prague International, пишет "Европейская правда".

Липавский заявил, что предложение о "30-ти дневном прекращении огня является важным шагом на пути к справедливому миру". Он подчеркнул, что дипломатия имеет значение.

Глава чешского МВД, в свою очередь, сказал, что "предложенное прекращение огня станет проверкой готовности России прекратить войну". По его словам, из Саудовской Аравии поступили хорошие новости.

"В Джидде был сделан важный шаг как к справедливому миру, так и к тому, чтобы выдержать и не допустить дальнейшей агрессии", – добавил Липавский.

Напомним, по итогам встречи в саудовском городе Джидда 11 марта Украина согласилась на немедленное введение 30-дневного режима прекращения огня, если Россия тоже пойдет на такой шаг.

Глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига заявил, что такое временное прекращение огня важно, ведь "это ни в коем случае не о замороженном конфликте".

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова на фоне переговоров США и Украины в Саудовской Аравии заявила, что Москва сама будет формировать свою позицию.