Саакашвілі на новий вирок проти нього: політичне переслідування від олігарха РФ

Експрезидент Грузії Михеїл Саакашвілі, якого суд у Тбілісі в середу засудив до 9 років ув’язнення у справі про розкрадання державних коштів, назвав вирок політичним переслідуванням з боку "російського олігарха" Бідзіни Іванішвілі.

Свою реакцію Саакашвілі опублікував у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Саакашвілі закликав міжнародне співтовариство підняти голос проти всіх несправедливостей, що відбуваються в Грузії.

"Вирок, винесений мені, є обурливим випадком політичного переслідування з боку російського олігарха, якому я мирно передав владу в 2012 році і який не хоче від неї відмовитися, незважаючи на парламентські вибори в 2020 і 2024 роках", – написав Саакашвілі.

Він відзначив, що на цьому його переслідування не закінчиться, оскільки "Іванішвілі вже оголосив, що наступного разу мене судитимуть за війну проти Росії, тобто за те, що я протистояв повномасштабному вторгненню Росії в 2008 році".

"Європейський парламент неодноразово закликав до мого безумовного звільнення. З вимогою звільнити мене також зверталися президенти України, Франції та Польщі. Сьогодні олігарх відповів на ці заклики новою великою несправедливістю, щоб залякати мене і всіх волелюбних людей в Грузії", – написав Саакашвілі.

Він додав, що "боротьба триває", і що "ми ніколи не поступимося нашим європейським вибором і свободою громадян Грузії на догоду примхам олігарха і його московських ляльководів".

У середу Саакашвілі, який зараз відбуває шестирічний термін ув’язнення, засудили до дев'яти років позбавлення волі у так званій "справі про піджаки" щодо розтрати бюджетних коштів у великому розмірі.

Термін позбавлення волі обчислюватиметься з моменту затримання Саакашвілі – 1 жовтня 2021 року. Таким чином, згідно з вироком, на свободу він зможе вийти 1 жовтня 2030 року.