Саакашвили на новый приговор против него: политическое преследование от олигарха РФ

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили, которого суд в Тбилиси в среду приговорил к 9 годам заключения по делу о хищении государственных средств, назвал приговор политическим преследованием со стороны "российского олигарха" Бидзины Иванишвили.

Свою реакцию Саакашвили опубликовал в Facebook, сообщает "Европейская правда".

Саакашвили призвал международное сообщество поднять голос против всех несправедливостей, происходящих в Грузии.

"Приговор, вынесенный мне, является возмутительным случаем политического преследования со стороны российского олигарха, которому я мирно передал власть в 2012 году и который не хочет от нее отказаться, несмотря на парламентские выборы в 2020 и 2024 годах", – написал Саакашвили.

Он отметил, что на этом его преследование не закончится, поскольку "Иванишвили уже объявил, что в следующий раз меня будут судить за войну против России, то есть за то, что я противостоял полномасштабному вторжению России в 2008 году".

"Европейский парламент неоднократно призывал к моему безусловному освобождению. С требованием освободить меня также обращались президенты Украины, Франции и Польши. Сегодня олигарх ответил на эти призывы новой большой несправедливостью, чтобы запугать меня и всех свободолюбивых людей в Грузии", – написал Саакашвили.

Он добавил, что "борьба продолжается" и что "мы никогда не поступимся нашим европейским выбором и свободой граждан Грузии в угоду прихотям олигарха и его московских кукловодов".

В среду Саакашвили, который сейчас отбывает шестилетний срок заключения, приговорили к девяти годам лишения свободы по так называемому "делу о пиджаках" о растрате бюджетных средств в крупном размере.

Срок лишения свободы будет исчисляться с момента задержания Саакашвили – 1 октября 2021 года. Таким образом, согласно приговору, на свободу он сможет выйти 1 октября 2030 года.