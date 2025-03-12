Додік просить допомоги Росії після ордера на його арешт

Лідер сепаратистської Республіки Сербської Мілорад Додік закликав Росію допомогти після того, як прокуратура Боснії і Герцеговини видала ордер на арешт його та низки інших посадовців.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство Reuters.

На пресконференції в середу, демонструючи журналістам ордер на свій арешт, Додік назвав переслідування проти нього "нікчемною справою".

"Це політично мотивована справа, і ми не хочемо брати в ній участь", – заявив він.

Президент Республіки Сербської додав, що попросить Росію накласти вето на продовження європейської миротворчої місії в Боснії і Герцеговині в Раді Безпеки ООН, яке має відбутися в листопаді 2025 року.

Крім того, Додік найближчими днями планує провести зустрічі рівні з російськими високопосадовцями.

У середу вранці прокуратура БіГ видала наказ судовій поліції на затримання Додіка, а також прем'єр-міністра Радована Вішковича та спікера Народної асамблеї Республіки Сербської Ненада Стевандича за вчинення кримінального правопорушення "посягання на конституційний лад".

Наказ було видано в день, коли Національні збори Республіки Сербської повинні були обговорити проєкт конституції, згідно з яким влада Республіки Сербської планує визначити це утворення в БіГ як державу сербського народу, надати йому право на самовизначення і створити власну армію.

Оскільки Додік був засуджений у першій інстанції судом БіГ до одного року в'язниці та шестирічної заборони на політичну діяльність за неповагу до рішень верховного представника, влада Республіки Сербської прийняла низку неконституційних законів.

Ці закони зустріли майже повне засудження в усьому світі, від держсекретаря США Марко Рубіо до генерального секретаря НАТО Марка Рютте та кількох іноземних посольств у БіГ.