Додик просит помощи России после ордера на его арест

Лидер сепаратистской Республики Сербской Милорад Додик призвал Россию помочь после того, как прокуратура Боснии и Герцеговины выдала ордер на арест его и ряда других должностных лиц.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство Reuters.

На пресс-конференции в среду, демонстрируя журналистам ордер на свой арест, Додик назвал преследование против него "ничтожным делом".

"Это политически мотивированное дело, и мы не хотим принимать в нем участие", – заявил он.

Президент Республики Сербской добавил, что попросит Россию наложить вето на продление европейской миротворческой миссии в Боснии и Герцеговине в Совете безопасности ООН, которое должно состояться в ноябре 2025 года.

Кроме того, Додик в ближайшие дни планирует провести встречи уровне с российскими высокопоставленными чиновниками.

В среду утром прокуратура БиГ выдала приказ судебной полиции на задержание Додика, а также премьер-министра Радована Вишковича и спикера Народной ассамблеи Республики Сербской Ненада Стевандича за совершение уголовного преступления "посягательство на конституционный строй".

Приказ был издан в день, когда Национальное собрание Республики Сербской должно было обсудить проект конституции, согласно которому власти Республики Сербской планируют определить это образование в БиГ как государство сербского народа, предоставить ему право на самоопределение и создать собственную армию.

Поскольку Додик был приговорен в первой инстанции судом БиГ к одному году тюрьмы и шестилетнему запрету на политическую деятельность за неуважение к решениям верховного представителя, власти Республики Сербской приняли ряд неконституционных законов.

Эти законы встретили почти полное осуждение во всем мире, от госсекретаря США Марко Рубио до генерального секретаря НАТО Марка Рютте и нескольких иностранных посольств в БиГ.