Сербія відкликала підтримку резолюції ООН із засудженням агресії РФ

Міністр закордонних справ Сербії Марко Джурич заявив, що представництво країни при ООН відкликало голос на підтримку резолюції Генеральної асамблеї 24 лютого із засудженням російської агресії проти України.

Про це Джурич заявив в інтервʼю сербському журналу НИН, повідомляє "Європейська правда".

За словами глави сербського МЗС, представництво Сербії в ООН змінило свій голос на "утримався" через Секретаріат ООН і що на цьому питанні було поставлено крапку.

Він нагадав, що Белград попередні сім разів підтримував резолюції Генасамблеї, які були "ще більш рішучими", але необхідно "адаптувати сербську позицію до геополітичних змін, що виникають".

"Тому я вважаю, що ми повинні були утриматися", – вважає Джурич, заявивши, що бере на себе політичну відповідальність за таке рішення.

Сербський міністр не пояснив, що саме мав на увазі під зміною "геополітичних обставин".

Нагадаємо, 24 лютого Генасамблея ООН схвалила українську резолюцію із засудженням російської агресії, і Сполучені Штати проголосували проти неї – поруч з Росією і менш як двома десятками інших країн.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що резолюція була "антагоністичною" і суперечила зусиллям, спрямованим на проведення перемовин про припинення війни.