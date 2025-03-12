Сербия отозвала поддержку резолюции ООН с осуждением агрессии РФ

Министр иностранных дел Сербии Марко Джурич заявил, что представительство страны при ООН отозвало голос в поддержку резолюции Генеральной ассамблеи 24 февраля с осуждением российской агрессии против Украины.

Об этом Джурич заявил в интервью сербскому журналу НИН, сообщает "Европейская правда".

По словам главы сербского МИД, представительство Сербии в ООН изменило свой голос на "воздержался" через Секретариат ООН и что на этом вопросе была поставлена точка.

Он напомнил, что Белград предыдущие семь раз поддерживал резолюции Генассамблеи, которые были "еще более решительными", но необходимо "адаптировать сербскую позицию к возникающим геополитическим изменениям".

"Поэтому я считаю, что мы должны были воздержаться", – считает Джурич, заявив, что берет на себя политическую ответственность за такое решение.

Сербский министр не объяснил, что именно имел в виду под изменением "геополитических обстоятельств".

Напомним, 24 февраля Генассамблея ООН одобрила украинскую резолюцию с осуждением российской агрессии, и Соединенные Штаты проголосовали против нее – рядом с Россией и менее чем двумя десятками других стран.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что резолюция была "антагонистической" и противоречила усилиям, направленным на проведение переговоров о прекращении войны.