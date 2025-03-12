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Радник Трампа поговорив з "російським колегою" про припинення вогню

Новини — Середа, 12 березня 2025, 20:45 — Олег Павлюк

Радник президента США з питань нацбезпеки Майкл Волц у середу, 12 березня, провів телефонну розмову з російським "колегою" стосовно припинення вогню в Україні.

Це повідомила речниця Білого дому Керолайн Лівітт, пише "Європейська правда" з посиланням на журналіста Axios Барака Равіда.

Зазначається, що Волц обговорив пропозицію про припинення вогню в Україні, анонсовану раніше, з "російським колегою".

Не уточнюється, хто саме говорив з боку РФ, оскільки там немає посади радника президента з національної безпеки.

Нагадаємо, за підсумками зустрічі у саудівському місті Джидда 11 березня Україна погодилась на негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, якщо Росія теж піде на такий крок.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Штати передадуть Росії пропозицію про 30-денне "припинення вогню" в Україні, та сподіваються на її згоду.

Також він заявив, що США "будуть контактувати з росіянами" 12 березня.

Радимо також ознайомитися із матеріалом "ЄвроПравди": Неоголошене перемир'я. Про що домовилися у Джидді Україна і США та чи погодиться на це Путін.

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