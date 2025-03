Радник Трампа поговорив з "російським колегою" про припинення вогню

Радник президента США з питань нацбезпеки Майкл Волц у середу, 12 березня, провів телефонну розмову з російським "колегою" стосовно припинення вогню в Україні.

Це повідомила речниця Білого дому Керолайн Лівітт, пише "Європейська правда" з посиланням на журналіста Axios Барака Равіда.

Зазначається, що Волц обговорив пропозицію про припинення вогню в Україні, анонсовану раніше, з "російським колегою".

