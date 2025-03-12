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Советник Трампа поговорил с "российским коллегой" о прекращении огня

Новости — Среда, 12 марта 2025, 20:45 — Олег Павлюк

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Майкл Уолтц в среду, 12 марта, провел телефонный разговор с российским "коллегой" о прекращении огня в Украине.

Это сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, пишет "Европейская правда" со ссылкой на журналиста Axios Барака Равида.

Отмечается, что Уолтц обсудил предложение о прекращении огня в Украине, анонсированное ранее, с "российским коллегой".

Не уточняется, кто именно говорил со стороны РФ, поскольку там нет должности советника президента по национальной безопасности.

Напомним, по итогам встречи в саудовском городе Джидда 11 марта Украина согласилась на немедленное введение 30-дневного режима прекращения огня, если Россия тоже пойдет на такой шаг.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты передадут России предложение о 30-дневном "прекращении огня" в Украине, и надеются на ее согласие.

Также он заявил, что США "будут контактировать с россиянами" 12 марта.

Советуем также ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": Необъявленное перемирие. О чем договорились в Джидде Украина и США и согласится ли на это Путин.

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