Советник Трампа поговорил с "российским коллегой" о прекращении огня

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Майкл Уолтц в среду, 12 марта, провел телефонный разговор с российским "коллегой" о прекращении огня в Украине.

Это сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, пишет "Европейская правда" со ссылкой на журналиста Axios Барака Равида.

Отмечается, что Уолтц обсудил предложение о прекращении огня в Украине, анонсированное ранее, с "российским коллегой".

White House national security adviser Mike Waltz spoke on Wednesday with his Russian counterpart and discussed the Ukraine ceasefire proposal, White House press secretary Karoline Leavitt said https://t.co/EovODubyHN – Barak Ravid (@BarakRavid) March 12, 2025

Не уточняется, кто именно говорил со стороны РФ, поскольку там нет должности советника президента по национальной безопасности.

Напомним, по итогам встречи в саудовском городе Джидда 11 марта Украина согласилась на немедленное введение 30-дневного режима прекращения огня, если Россия тоже пойдет на такой шаг.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты передадут России предложение о 30-дневном "прекращении огня" в Украине, и надеются на ее согласие.

Также он заявил, что США "будут контактировать с россиянами" 12 марта.

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