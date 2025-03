Советник Трампа поговорил с "российским коллегой" о прекращении огня

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Майкл Уолтц в среду, 12 марта, провел телефонный разговор с российским "коллегой" о прекращении огня в Украине.

Это сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, пишет "Европейская правда" со ссылкой на журналиста Axios Барака Равида.

Отмечается, что Уолтц обсудил предложение о прекращении огня в Украине, анонсированное ранее, с "российским коллегой".

White House national security adviser Mike Waltz spoke on Wednesday with his Russian counterpart and discussed the Ukraine ceasefire proposal, White House press secretary Karoline Leavitt said https://t.co/EovODubyHN