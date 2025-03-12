Эрдоган призвал Россию "конструктивно ответить" на предложение перемирия от США

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган поддержал согласованное Украиной и США предложение о 30-дневном прекращении огня и призвал Россию согласиться на него.

Об этом он сказал по итогам встречи с премьером Польши Дональдом Туском в Анкаре 12 марта, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

Эрдоган назвал "положительным и важным" решение Украины согласиться на прекращение огня во время переговоров с США в Саудовской Аравии.

"Теперь мы надеемся, что Россия конструктивно отреагирует на этот шаг", – добавил он.

Турецкий президент подтвердил готовность Анкары способствовать потенциальным переговорам Киева и Москвы, чтобы "сделать любой вклад в установление справедливого и прочного мира".

Напомним, по итогам встречи в Саудовской Аравии 11 марта Украина согласилась на немедленное введение 30-дневного режима прекращения огня, если Россия тоже пойдет на такой шаг.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты передадут России предложение о "прекращении огня" и надеются на ее согласие.

Советуем также ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": Необъявленное перемирие. О чем договорились в Джидде Украина и США и согласится ли на это Путин.