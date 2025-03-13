Прем'єр Литви запевнив у серйозному ставленні до оборони на тлі нових ініціатив опозиції

Прем'єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас поспішив запевнити, що його уряд дуже серйозно ставиться до питань оборони, назвавши занепокоєння з боку опозиції безпідставними.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Його заява пролунала після того, як консервативний Союз Вітчизни (TS-LKD) у середу представив пропозиції щодо зміцнення національної безпеки і оборони. Вони закликають до виробництва і зберігання боєприпасів, мін і безпілотників всередині країни, а також до завершення будівництва інженерних парків протидії пересуванню бронетехніки до 2026 року.

"Я не можу пояснити, чому консерватори перебувають за межами влади лише три місяці і думають, що все розвалилося. Ми дуже серйозно ставимося до питань оборони, і в бюджеті на 2025 рік фінансування оборони вже становить 4% ВВП, а в 2026-2028 роках воно досягне цілей Державної ради оборони", – заявив прем'єр-міністр журналістам у середу.

"Всілякі побоювання, що ми не дбаємо про заходи протидії бронетехніці, є безпідставними, оскільки наступного тижня ми оголосимо про плани виділити понад 50 мільйонів євро на закупівлю протитанкових мін, що є замовленням для нашої вітчизняної промисловості", – сказав він.

Питання оборони вирішуються без зволікань і з необхідними фінансовими ресурсами і змінами в законодавчій базі, підкреслив прем'єр-міністр.

У середині січня Державна рада оборони Литви вирішила, що країна має витрачати на оборону від 5 до 6% свого ВВП, або близько 12 мільярдів євро протягом наступних п'яти років.

Литва прагне залучити додаткові кошти для створення національної дивізії у складі своїх збройних сил до 2030 року, щоб підготуватися до прийому запланованої німецької бригади. Очікується, що частина коштів надійде від економічного зростання, запозичень і податкових коригувань.