Премьер Литвы заверил в серьезном отношении к обороне на фоне новых инициатив оппозиции

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас поспешил заверить, что его правительство очень серьезно относится к вопросам обороны, назвав беспокойство со стороны оппозиции безосновательными.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Его заявление прозвучало после того, как консервативный Союз Отечества (TS-LKD) в среду представил предложения по укреплению национальной безопасности и обороны. Они призывают к производству и хранению боеприпасов, мин и беспилотников внутри страны, а также к завершению строительства инженерных парков противодействия передвижению бронетехники к 2026 году.

"Я не могу объяснить, почему консерваторы находятся за пределами власти всего три месяца и думают, что все развалилось. Мы очень серьезно относимся к вопросам обороны, и в бюджете на 2025 год финансирование обороны уже составляет 4% ВВП, а в 2026-2028 годах оно достигнет целей Государственного совета обороны", – заявил премьер-министр журналистам в среду.

"Всевозможные опасения, что мы не заботимся о мерах противодействия бронетехнике, являются безосновательными, поскольку на следующей неделе мы объявим о планах выделить более 50 миллионов евро на закупку противотанковых мин, что является заказом для нашей отечественной промышленности", – сказал он.

Вопросы обороны решаются без проволочек и с необходимыми финансовыми ресурсами и изменениями в законодательной базе, подчеркнул премьер-министр.

В середине января Государственный совет обороны Литвы решил, что страна должна тратить на оборону от 5 до 6% своего ВВП, или около 12 млрд евро в течение следующих пяти лет.

Литва стремится привлечь дополнительные средства для создания национальной дивизии в составе своих вооруженных сил к 2030 году, чтобы подготовиться к приему запланированной немецкой бригады. Ожидается, что часть средств поступит от экономического роста, заимствований и налоговых корректировок.