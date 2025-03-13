Новий прем’єр Канади офіційно вступить на посаду у п’ятницю

У Канаді наступник Джастіна Трюдо на посаді прем’єр-міністра Марк Карні офіційно складе присягу у п’ятницю, 14 березня.

Про це стало відомо CTV News, повідомляє "Європейська правда".

Офіс генерал-губернатора Канади Мері Саймон підтвердив, що Карні разом з його урядом складуть присягу у залі Rideau Hall.

Згідно з процедурою, у п’ятницю Трюдо відвідає генерал-губернатора і офіційно заявить про свою відставку, після чого Карні складе необхідні присяги.

Новий прем’єр також представить членів свого нового уряду.

У понеділок Карні зустрічався з Трюдо і обговорював те, наскільки тривалим буде перехідний період.

Згодом він заявив, що перехід буде "плавним" і "швидким".

Минулими днями Карні провів зустрічі з ключовими посадовцями в канадській столиці Оттаві та за її межами, а за лаштунками велася робота зі здійснення переходу влади, як з бюрократичного погляду, так і з погляду безпеки.

Марк Карні вступає на посаду прем'єра Канади у розпал торгової війни з США. Раніше він заявляв, що Канада ніколи не стане частиною США, та пообіцяв зберігати тарифи на американські товари доти, доки американці "не продемонструють поваги".

Детальніше про майбутнього прем'єра Канади читайте у статті: Банкір, який готовий "воювати" з Трампом: що відомо про майбутнього прем'єра Канади