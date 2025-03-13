Новый премьер Канады официально вступит в должность в пятницу

В Канаде преемник Джастина Трюдо на посту премьер-министра Марк Карни официально примет присягу в пятницу, 14 марта.

Об этом стало известно CTV News, сообщает "Европейская правда".

Офис генерал-губернатора Канады Мэри Саймон подтвердил, что Карни вместе с его правительством примут присягу в зале Rideau Hall.

Согласно процедуре, в пятницу Трюдо посетит генерал-губернатора и официально заявит о своей отставке, после чего Карни примет необходимые присяги.

Новый премьер также представит членов своего нового правительства.

В понедельник Карни встречался с Трюдо и обсуждал то, насколько длительным будет переходный период.

Впоследствии он заявил, что переход будет "плавным" и "быстрым".

На днях Карни провел встречи с ключевыми должностными лицами в канадской столице Оттаве и за ее пределами, а за кулисами велась работа по осуществлению перехода власти, как с бюрократической точки зрения, так и с точки зрения безопасности.

Марк Карни вступает в должность премьера Канады в разгар торговой войны с США. Ранее он заявлял, что Канада никогда не станет частью США, и пообещал сохранять тарифы на американские товары до тех пор, пока американцы "не продемонстрируют уважения".

Подробнее о будущем премьере Канады читайте в статье: Банкир, который готов "воевать" с Трампом: что известно о будущем премьере Канады.