Politico: в Парижі та Берліні радіють хорошим відносинам Макрона і Мерца

Офіційні особи в Парижі та Берліні радіють хорошим відносинам майбутнього канцлера Німеччини Фрідріха Мерца з президентом Франції Еманюелем Макроном.

Про це йдеться у публікації видання Politico, повідомляє "Європейська правда".

Як відзначають у матеріалі, вагання Дональда Трампа щодо відданості Сполучених Штатів НАТО змусили майбутнього канцлера Німеччини Фрідріха Мерца відродити франко-німецький двигун, що "давно заглох".

Для Макрона відносини з Німеччиною у попередні роки були великим розчаруванням. У той час як він закликав ЄС до політики "стратегічної автономії", Берлін скептично ставився до цього, не бажаючи відштовхувати США.

Тепер же у неочікуваному розвороті, який свідчить про перелом у відносинах, Мерц навіть висловлює зацікавленість у тому, щоб Німеччина була захищена французькими силами ядерного стримування.

Після років незгоди з Німеччиною щодо багатьох питань, коли канцлером був Олаф Шольц, Франція, пише видання, "в захваті" від намірів німецького лідера, який ще до вступу на посаду терміново розчищає шлях до інвестування мільярдів євро в інфраструктуру і озброєння.

"Мерц і його оточення мають франко-німецький рефлекс. Це не обов'язково означає, що ми про все домовимося, але це означає, що є готовність рухатися вперед разом", – прокоментував виданню міністр з європейських справ Франції Бенжамен Аддад.

Розбіжності між двома країнами з таких питань, як вільна торгівля, навряд чи зникнуть негайно, але посадовці кажуть, що можна знайти багато спільних позицій, особливо у сфері оборони.

"Відбулися зміни в їхньому сприйнятті світу, який стає все більш схожим на наш", – сказав Сильвен Майяр, французький депутат-центрист і президент комітету дружби Франція-Німеччина в Національній асамблеї.

А співрозмовник, близький до Фрідріха Мерца, зауважив, що "Мерц і Макрон знайшли спільну хвилю". "Відбуваються інтенсивні контакти, які повинні привести до франко-німецького порядку денного, що має розпочатися незабаром після того, як новий німецький уряд приступить до роботи", – розповів співрозмовник.

Це не означає, що обидві країни рухатимуться вперед легко. Мерцу доведеться подолати давню алергію Німеччини на борги, щоб надолужити згаяне після десятиліть недофінансування оборони, а обмежена в коштах Франція не має легкого способу досягти цільового показника витрат на оборону в понад 3% ВВП.

Проте виклики, пов'язані зі зміною політики адміністрації Трампа щодо Європи, призвели до "вирівнювання" між Берліном і Парижем, сказав один із посадовців. За його словами, криза створила "досить потужний франко-німецький імпульс".

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